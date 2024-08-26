Şanlıurfa’daki cinayetle ilgili 5 kişi tutuklandı

4 gün önce Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk-TOKİ yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda cinayet meydana geldi. Alınan bilgiye göre petrol istasyonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada silahla vurulan İbrahim Halil Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişide seken kurşunda yaralandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayla ilgili 6 şüpheliyi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli şahıstan 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken 1 şüpheli şahıs ise adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.