Şanlıurfa’daki feci kazada 3 kardeş 2 kuzen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akçakale Caddesi üzerinde bulunan Eyyübiye Belediyesine ait Millet Bahçesi önünde kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre henüz sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak millet bahçesine piknik yapmak için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. Kalabalığa çarptıktan sonra park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8), ile kardeşler. Kuzenler Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi (7) İsi hayatını kaybederken, baba Mehmet İsi ile anne Zeynep İsi (31) ve çocukları Abdulselam İsi (12) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8), Rukiye (9) ve Serhat (7) İsi yapılan incelemenin ardından cenazeleri otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenazeler otopsi işlemlerinden sonra adli tıp kurumundan alınarak Şanlıurfa'nın Siverek İlçesine bağlı Çığrık mahallesinde toprağa verilecek.

Olay yerinde itfaiye eri Fatih Kırmızı bir cesedin başında gözyaşı döktüğü anlar ise yürekleri dağladı. Yoğun bakımda tedavisi süren baba Mehmet İsi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 5 kişini ölümüne sebebiyet veren sürücü polis tarafından yakalandı yakalanan 19 yaşındaki, Y,K 'nın ehliyetsiz olduğu bildirildi.

VALİ ŞILDAK'TAN KAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa il Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 5 çocuğun hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Kaza bölgesindeki polis ekiplerinden bilgi alan Vali Şıldak, daha sonra açıklama yaptı. Vali Şıldak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu akşam il merkezinde Eyyübiye ilçemiz sınırlarında, Akçakale yolu üzerinde maalesef elim bir trafik kazası yaşadık. Kaza seyir halindeki bir aracın bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan yaya vatandaşlarımıza ve park halindeki 2 araca çarpması suretiyle gerçekleşiyor. Maalesef 5 vatandaşımızı kazada kaybetmiş durumdayız. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza öncelikle başsağlığı diliyorum. Maalesef bunlar çocuk yaşta vatandaşlarımız. Yaş tespiti yapılacak. 2 çocuğumuzu olay yerinde, 3 çocuğumuzu ise hastanede müdahale esnasında kaybettik. Yine 3 yaralımız var. İki yetişkin ve bir çocuk olmak üzere. Bunlardan da 1 yetişkin vatandaşımızın maalesef durumu ağır.

Cumhuriyet savcımız olay yerinde. Olayın oluş sebebini ve bu konudaki sorumlulukları belirleyecekler. Tabi ben öncelikle Şanlıurfa'ya, vatandaşlarımıza başsağlığı dilemek istiyorum. Böylesine üzüntü verici ve anlık bir sebepten dolayı meydana gelen kazanın sonuçları ağır oldu. Her zaman ifade ettiğimiz gibi trafik hata affetmiyor ve 5 çocuğumuzu maalesef kaybetmiş durumdayız. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ben ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün ülkemize ve şehrimize başsağlığı diliyorum. Biz de olay yerindeyiz. Hem vatandaşlarımıza başsağlığı dilemek hem de buradaki çalışmaları koordine etmek üzere olay yerindeyiz. Burada bütün birimlerimiz, olayın vahametini gördük. Şimdi de buradan hastaneye geçip yaralılarımızla ilgileneceğiz" dedi.

VALİ ŞILDAK YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Olay yerinden ayrılan Vali Şıldak daha sonra yaralıları hastanede ziyaret etti. Vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Şıldak, her türlü sağlık hizmetinin herhangi bir aksaklığa mahal vermeden anında gerçekleşmesi yönünde talimat verdi. Ailelerle de bir araya gelen Vali Şıldak, baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek gerekli tüm soruşturma aşamalarını birebir takip edeceğini iletti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN ŞANLIURFA'DAKİ KAZA İÇİN TAZİYE MESAJI

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Rukiye (9) Gülbahar (9), Serhat (7), Leyla (5) Muhammet İsi (8)'nin hayatını kaybettiği ve baba Mehmet ile anne Zeynep (31) ve çocukları Abdulselam (12) İsi'nin yaralandığı kazayla ilgili paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Şanlıurfa'daki kaza için taziye mesajı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da meydana gelen elim trafik kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI'NDAN ŞANLIURFA'DAKİ ACI OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Katliam gibi kazanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kurtulmuş, hayatını kaybeden çocuklara Allahtan rahmet dilerken yakınlarına başsağlığı diledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Şanlıurfa'da meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden çocuklarımızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yavrularımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."