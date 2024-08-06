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Giriş Tarihi: 6.8.2024 13:37 Son Güncelleme: 6.8.2024 13:57

Şanlıurfa'daki feci kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Şanlıurfa-Mardin karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki feci kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun kırsal Şenocak Mahallesi kavşağında geçtiğimiz günlerde Şakir N. yönetimindeki otomobil, Orhan Ay'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Orhan Ay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Gökhan Ay ise ambulansla Harran Üniversitesi Hastanesi kaldırıldı.

Hastanede tedavi gören, Gökhan Ay, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

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Şanlıurfa'daki feci kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kurtarılamadı
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