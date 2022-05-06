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Giriş Tarihi: 6.5.2022 16:28 Son Güncelleme: 6.5.2022 16:28

Şanlıurfa’daki kanallarda temizlik yapılıyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM

Şanlıurfa’da Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri kent genelinde etkili olan sel tahliye kanallarında temizlik çalışması başlattı. Yaşanan sel felaketinde etkilenen Mardin ana sulama kanalı 105 kilometrelik alanda temizlik ve bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü, görev sahası olan Mardin sulama kanalında, selden etkilen 105 km uzunluğunda kanala temizlik çalışmasına başladı.

Şanlıurfa DSİ GAP 15. Bölge müdürlüğü, sel felaketinin yarattığı tahribatın izlerini temizliyor. Ekipler geçtiğimiz hafta sonu kent genelinde yaşanan sel felaketinde etkilenen Mardin sulama kanalı 105 kilometrelik alanda temizlik ve bakım onarım çalışmaları başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü GAP 15. Bölge Müdürlüğünden temizlik çalışmaları ile ilgili bir açıklama yapıldı.

"30 Nisan 2022 tarihinde yaşanan sel felaketinde etkilenen Mardin ana kanalı 105 km'de temizlik ve bakım onarım faaliyetlerimiz bölge müdürlüğümüz imkanları ile yapılmaktadır."

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Şanlıurfa’daki kanallarda temizlik yapılıyor
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