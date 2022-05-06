Şanlıurfa’daki kanallarda temizlik yapılıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü, görev sahası olan Mardin sulama kanalında, selden etkilen 105 km uzunluğunda kanala temizlik çalışmasına başladı.

Şanlıurfa DSİ GAP 15. Bölge müdürlüğü, sel felaketinin yarattığı tahribatın izlerini temizliyor. Ekipler geçtiğimiz hafta sonu kent genelinde yaşanan sel felaketinde etkilenen Mardin sulama kanalı 105 kilometrelik alanda temizlik ve bakım onarım çalışmaları başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü GAP 15. Bölge Müdürlüğünden temizlik çalışmaları ile ilgili bir açıklama yapıldı.

"30 Nisan 2022 tarihinde yaşanan sel felaketinde etkilenen Mardin ana kanalı 105 km'de temizlik ve bakım onarım faaliyetlerimiz bölge müdürlüğümüz imkanları ile yapılmaktadır."