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Giriş Tarihi: 7.10.2021 23:23

Şanlıurfa'daki kavgada 6 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki kavgada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, Kurucak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 6 yaralıyı ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 4 yaralı ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken Abdullah Aslan (15) ile 19 yaşındaki Abdullah Aslan'ın hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'daki kavgada 6 kişi yaralandı
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