Şanlıurfa’daki kavgada 6 kişi yaralandı

Olay, Kurucak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 6 yaralıyı ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 4 yaralı ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken Abdullah Aslan (15) ile 19 yaşındaki Abdullah Aslan'ın hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.