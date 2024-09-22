Şanlıurfa’daki kazada baba ve oğul hayatını kaybetti

Kaza, önceki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Suruç- Aligör karayolunda meydana geldi. Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Esen yönetimindeki minibüs, yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Suruç çevre yolunda Zeki Karabulut'un (40) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif ticari araçtan yaralı olarak çıkarılan aynı aileden Zeki, Kadriye, Hira, Ali ve Ahmet Karabulut ile minibüsteki İbrahim ve Emine Akbaş, sürücü Mehmet Esen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ticari aracın sürücüsü Zeki Karabulut, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan ve Hastanede tedavisi devam eden Zeki Karabulut'un oğlu, Ahmet Karabulut'da yaşam savaşını kaybetti. Ahmet Karabulu'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı.