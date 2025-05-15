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Giriş Tarihi: 15.5.2025 09:52 Son Güncelleme: 15.5.2025 10:09

Şanlıurfa’daki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ö.F.A idaresindeki otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde seyir halindeyken aynı yönde ilerlemekte olan Eyyüp Aşık idaresinde motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Eyyüp Aşık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eyyüp Âşık'ın cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli tıp morguna kaldırıldı. Eyyüp Âşık'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’daki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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