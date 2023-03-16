Şanlıurfa’daki sel felaketinde can kaybı 15’e yükseldi

Şanlıurfa'da şiddetli sağanağın ardından derelerin taşması sonucu yaşanan sel sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma ekipleri, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Cesedin, kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu belirtildi. Böylelikle sel nedeniyle Şanlıurfa'daki can kaybı 15'e yükseldi. Ömer Zaman'ın cenazesi yapılan incelemelerden sonra otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı