Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'daki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi
Giriş Tarihi: 16.3.2023 22:36 Son Güncelleme: 16.3.2023 22:47

Şanlıurfa'daki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi

Şanlıurfa'da dün yaşanan sel felaketinin ardından bodrum katını su basan alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedeni bulundu.Kentte sel sonucu can kaybı 15'e ulaştı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki sel felaketinde can kaybı 15’e yükseldi

Şanlıurfa'da şiddetli sağanağın ardından derelerin taşması sonucu yaşanan sel sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma ekipleri, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Cesedin, kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu belirtildi. Böylelikle sel nedeniyle Şanlıurfa'daki can kaybı 15'e yükseldi. Ömer Zaman'ın cenazesi yapılan incelemelerden sonra otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Erbakan’ın yol arkadaşlarından Erdoğan’a tam destek
SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı'ndan olağanüstü zirve! Gündem: Asrın Felaketi! Ankara'da tarihe geçen adım...
Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var
CHP'li Berhan Şimşek duvara tosladı! Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu
Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?
Yeni Zelanda’da 7.1’lik korkutan deprem!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'daki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA