Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'daki sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor
Giriş Tarihi: 17.3.2023 22:06

Şanlıurfa'daki sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Sel yaşanan Şanlıurfa'nın farklı bölgelerinde su tahliye ve temizlik çalışmaları 24 saat boyunca devam ediyor.

AA
Şanlıurfa’daki sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Kondu Caddesi ve Akabe Mahallesi'nde temizleme ve su tahliye çalışmaları yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, 24 saat esasıyla selin etkilerini ortadan kaldırmak için gayret gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gazetecilere, çalışmaların iyi gittiğini söyledi.

Sel nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Beyazgül, "4 yaralımız var, onlara da acil şifalar diliyoruz. Bu bölge, selin en fazla yaşandığı bölgedir." dedi.

Beyazgül, ana artarlerin açıldığını, derenin kenarlarında tahliye alanları oluşturduklarını anlattı.

Bölgenin oldukça zor olduğuna işaret eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız 24 saat boyunca devam ediyor. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor, ara sokaklara kadar girildi. Su basan evlerimizdeki suyun vidanjörlerle tahliyesini yapıyoruz. Selin etkilediği evdeki eşyayı çıkarıyoruz. Yaraları sarana kadar çalışmalarımız devam edecek. Tespitlerimiz de yapılmaktadır. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın."

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Şanlıurfa'daki sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor
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