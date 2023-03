Şanlıurfa’daki selde kaybolan TIR şoförü aranıyor

Kentte 14-15 Mart'ta etkili olan sağanak nedeniyle Karakoyun, Cavsak, Karaköprü ve Sırrın dereleri taşıp, sele yol açtı. Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi ile Veysel Karani, Akabe ve Süleymaniye mahalleleri, selin en çok etkilediği noktalar oldu. Abide Köprülü Kavşağı ile bazı binaların bodrum katlarında 16 kişi, hayatını kaybetti. Felakette ekiplerin yaptığı çalışma ile çok sayıda kişi de kurtarıldı.



KAYIP TIR ŞOFÖRÜNE ULAŞILAMADI

Hilvan- Bozova yolunda aracıyla sele kapılan TIR şoförü Emin Ergün'ün bulunması için ise ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ergün'ün son görüldüğü Yalıntaş Mahallesi yakınlarında 90 personel ve 2 helikopter, görev yapıyor. Şanlıurfa Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen sel felaketinde maalesef 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bozova ilçemizde kaybolan bir vatandaşımız için arama çalışmaları da 2 helikopter ve 90 personel ile devam ediyor. Bir an önce kendisine ulaşabilmeyi temenni ediyoruz" denildi.



3 BİN 154 KİŞİNİN ZARARI OLDU

Sel felaketinin ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği Abide Köprülü Kavşağı'nda temizlik çalışmaları da tamamlandı. İtfaiye ekiplerince temizlenen kavşak, sağanak uyarısının ardından gece saatlerinde ulaşıma kapatıldı. Diğer alt geçitlerde de olası risklere karşılık araç geçişine izin verilmedi. 9 bin 622 personel ve bin 687 araç ile selin izleri silinirken, kentte hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şu an kadar 3 bin 154 kişinin konut, iş yeri, araç ve muhtelif ev eşyasının zarar gördüğü tespit edildi.



'KEŞKE TEDBİRLER DAHA ÖNCE ALINABİLSEYDİ'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Abide Köprülü Kavşağı'nda inceleme yaptı. Daha sonra gazetecilere konuşan Destici, "Bugün de yağış var. Burada alt geçitlere girişler de kapatılmış. Bu tedbirlerden sonra bir daha can kaybı yaşamayız diye ümit ediyorum. Uçakta gelirken araziye de baktım; önemli bir kısmı yağış alıyor. Fakat arazide hasar gören bölgeler var. Fakat genel baktığımızda; o yağmurun da bir rahmet olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Keşke tedbirler daha önce alınabilseydi, bu altgeçitlere araçların girmesine müsaade edilmemiş olsaydı ya da farklı tedbirler alınsaydı; bu insanlarımız kaybedilmeseydi, hepimiz daha mutlu olurduk. Allah, ölenlerimizi rahmet eylesin" dedi.



'ALT GEÇİT, BENİM DÖNEMİMDE ÖNCE YAPILMIŞTI'

Son duruma ilişkin Mustafa Destici'ye bilgi veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise sel felaketinde şahsına yönelik saldırıya maruz kaldığını söyledi. Bu duruma üzüldüğünü, sabaha kadar sahada çalışmaları koordine ettiğini anlatan Beyazgül, "Dün sabaha kadar bütün ekiplerimizle dereleri kontrol ettik, su seviyelerine baktık, bütün kritik noktalarımızı denetledik" diye konuştu. Sel sularının dolduğu alt geçidin kendi döneminde yapılmadığını dile getiren Beyazgül, "Alt geçit, benim dönemimden önce yapılmıştı. Fakat benim ile alaka kurmak istiyorlar. Bizim canlarımız suyun içindeyken; Abide Kavşağı ile ilgili yakıştırmalar yapılıyor. Bunları, milletimin vicdanına yönlendiriyorum. Millet, Urfa halkı her şeyi görüyor, Bizim sabahlara kadar çalıştığımızı herkes görüyor" diye konuştu.



SU KUYRUĞU

Sel felaketi sonrası içme sularına çamur karışması nedeniyle kentte, 40 saat kesinti uygulandı. Bu süreçte su sıkıntısının yaşanmaması için mahallelere tankerlerle su dağıtıldı. Halk ise dağıtılan sulardan almak için uzun kuyruklar oluşturdu.