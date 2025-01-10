Şanlıurfa’daki sulama kanalında şüpheli ölüm!

Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka e Mahallesi'nde bir genç sulama kanalına düştü. Gencin bedeni, akıntının da etkisiyle Karşıyaka Mahallesi'ne kadar sürüklendi. Vatandaşların kanalda cansız bir bedeni fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine arama-kurtarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni sulama kanalından çıkarıldı. Çıkarılan cesedin 3 çocuk babası İbrahim Demir'e ait olduğu belirlendi. Demir'in cansız bedeni, otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir'in intihar mı ettiği yoksa kanala düştüğü mü belirsizliğini koruyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.