Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’daki sulama kanalında şüpheli ölüm!
Giriş Tarihi: 10.1.2025 18:44 Son Güncelleme: 10.1.2025 18:49

Şanlıurfa’daki sulama kanalında şüpheli ölüm!

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde DSİ’ye ait sulama kanalında bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki sulama kanalında şüpheli ölüm!

Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka e Mahallesi'nde bir genç sulama kanalına düştü. Gencin bedeni, akıntının da etkisiyle Karşıyaka Mahallesi'ne kadar sürüklendi. Vatandaşların kanalda cansız bir bedeni fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine arama-kurtarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni sulama kanalından çıkarıldı. Çıkarılan cesedin 3 çocuk babası İbrahim Demir'e ait olduğu belirlendi. Demir'in cansız bedeni, otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir'in intihar mı ettiği yoksa kanala düştüğü mü belirsizliğini koruyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’daki sulama kanalında şüpheli ölüm!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA