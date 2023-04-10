Şanlıurfa’dan aday olan Bekir Bozdağ’dan ilk açıklama

14 Mayıs tarihinde yapılacak genel seçimler için Milletvekili aday listesi açıklandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'dan AK Parti birinci sıra adayı gösterildi. Listenin belli olması ile birlikte Bozdağ sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Bozdağ, "Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir. Artık vakit, Şanlıurfa ve Şanlıurfalı kardeşlerim için çalışma, koşma ve koşuşturma vaktidir." dedi.

Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Şanlıurfa Ak Parti milletvekili adayları, aziz milletimize, ülkemize, Şanlıurfa'ya ve AK Partimize hayırlı olsun. Şanlıurfa AK Parti milletvekili adayları olarak Şanlıurfa/Şanlıurfalılar için hem akıl terimizi hem de alın terimizi dökeceğiz. Rabbim, yardımcımız/muhafızımız olsun. Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir. Cumhurbaşkanımızın rahle-i tedrisatından geçmiş bir kardeşiniz olarak edindiğim bilgi, tecrübe ve ondan aldığım güç ile Peygamberler diyarı Şanlıurfa için çalışacağım. Artık vakit, Şanlıurfa ve Şanlıurfalı kardeşlerim için çalışma, koşma ve koşuşturma vaktidir. Kaybedecek vaktimiz yok. Yarın değil hemen şimdi, diyerek işe başlıyoruz. Ya Allah! Ya Bismillah! Haydi! Bismillâhirrahmânirrahîm."