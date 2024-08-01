Şanlıurfa’dan İstanbul’a Vatha Bebek için ambulans uçak havalandı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Ambulans Uçak Vatha bebek için havalandı. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesinde takibi yapılan 8 günlük Vatha bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli Uçak Ambulans ile sağlandı.

Vatha bebeğin tedavisinin devam edebilmesi için gerekli tüm sağlık hizmetlerinin İstanbul'da bulunan uzman ekipler tarafından yürütüleceği belirtildi.Ambulans uçak hizmeti, bebeğin sağlık durumunun kritik önem taşıması nedeniyle hızlı ve güvenli bir şekilde İstanbul'a naklinin sağlanması açısından büyük bir önem taşıyor.