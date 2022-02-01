Şanlıurfa’dan Suriye’ye uzanan iyilik hareketi

13 tır insani yardım malzemesinden oluşan yardım konvoyu uğurlama törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Şanlıurfa Vali Vekili Yasin Akgül, Ak Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, İHH Şanlıurfa Başkanı Behçet Atila, Şanlıurfa Müftü Vekili, Siyasi Parti İl Başkanları, Kurum Amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

"İYİLİK KERVANI YOLA ÇIKTI"

Şanlıurfa'nın cömertliği ve misafirperverliği ile tanındığını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül "İyilik kervanı Şanlıurfa'dan Suriye'ye doğru yola çıkıyor" dedi.Başkan Beyazgül: " Bugün burada yapılan yardımlar, mazlum halka ulaştırılacak. Çocuklara, yaşlılara ihtiyaç sahibi mazlum Suriye halkı için içerisinde çeşitli yardım malzemelerinin olduğu 13 TIR'dan oluşan iyilik kervanı hazırlandı. Tarihimiz komşularımıza, yardıma muhtaçlara yapmış olduğumuz yardımlarla doludur. Yaptığımız yardımlarda da hiçbir vatandaşın inançlarına, düşüncelerine, etnik kökenlerine bakmadık. Suriyeli muhacirlerin ülkelerinde huzur içerisinde yaşamalarını bizler de arzu ediyoruz kendileri de ülkelerinde yaşamak istiyorlar. Bu mesele dünyanın meselesidir. Ancak dünya sessiz kalıyor ve yardım etmiyor diye bizim de yardım elimizi uzatmayacağımız anlamına gelmiyor. Biz iyilik kervanlarını hazırlamaya devam edeceğiz. İyi dileklerimizi de göndererek mazlumların, mağdurların duasında yer almaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla ise Peygamberler şehri Şanlıurfa'dan 13 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesinin Suriye'nin İdlib, Cerablus, Azez, El Bab bölgesinde yaşayan mağdur Suriye halkına gideceğini belirterek destek veren herkese teşekkür etti.Duaların ardından yardım tırları Suriye'ye doğru yola çıktı.