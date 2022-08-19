Şanlıurfa’dan üretilen domates üç kıtaya ihraç ediliyor

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Ayhan. Siverek Aşağı Yalankoz köyünde domates kurutma işletme tesislerinde ziyaret etti.

Siverek'in Karacadağ Bölgesi ile Fırat Nehri çevresinde doğal kaynak sularıyla yetiştirilen domatesler, zorlu geçen bir sürecin ardından hasat ediliyor.

İlçede kadın işçiler tarafından dallarından koparılarak kasalara doldurulan, daha sonra traktörlere yüklenerek kurutulacakları alana taşınan domatesler, işçiler tarafından iki parçaya bölünerek toprak zemin üstüne serilmiş beyaz örtüde kurumaya bırakılıyor.

Üzerlerine kükürt veya tuz serpilen domatesler, yaklaşık bir hafta güneş altında kurutulduktan sonra ayrıştırılmak üzere fabrikaya gönderiliyor. Fabrikada işçiler tarafından ayıklanan kuru domatesler, paketlendikten sonra soğutucularda istifleniyor. Domatesler daha sonda Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarına gönderiliyor.

Vali Ayhan, domates kurutma işletme tesislerinde incelemelerde bulunarak işçiler ve yetkilerden bilgi aldı.