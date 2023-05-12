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Giriş Tarihi: 12.5.2023 15:54 Son Güncelleme: 12.5.2023 16:40

Şanlıurfalı 2 kardeş trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde iddiaya göre, otomobil tırı arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfalı 2 kardeş hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı 2 kardeş trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş- Pazarcık ilçesinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen otomobil ile Şanlıurfa'dan Afyon'a giden Salih Korkmaz ve kardeşi Halil Korkmaz ile ismi öğrenilmeyen 1 kişi Kahramanmaraş- Pazarcık arasından tırı arkadan çarptı. Çarpmada otomobilde bulunan Salih Korkmaz ve kardeşi Halil Korkmaz ile ismi öğrenilmeyen 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Salih Korkmaz ve kardeşi Halil Korkmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı

İki kardeşin cansız bedenleri defin edilmek üzere Akçakale ilçesine bağlı Hac ekber mahallesine getirileceği belirtildi.

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Şanlıurfalı 2 kardeş trafik kazasında hayatını kaybetti
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