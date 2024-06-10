Şanlıurfalı Aşık Mehmet Batur hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8 kardeşin en büyüğü olan ve 2 eşinden 13 çocuğu olan Aşık Mehmet Batur, şiir, plak, aşık atışması gibi bir çok eseri bulunuyor. Bir süredir Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi gören Viranşehir ilçesi Baturlar köyünde ikamet eden 72 yaşındaki bestekar Aşık Mehmet Batur hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Aşık Mehmet Batur'un cenazesi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine morgundan alınarak Viranşehir ilçesine bağlı Baturlar köyünde defnedilecektir.

AŞIK MEHMET BATUR KİMDİR?

1952 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin Yeşilalıç köyünde dünyaya geldi. Babası Hamdo Batur Annesi Meryem Batur'dur. 8 Kardeşin en büyüğü ilkokulu Viranşehir'de Atatürk İlkokulunda okudu. İlkokul 4'ncü sınıfta çok yetenekli olması sebebi ile destan yazıp Matbaada bastırıp sattı. İlk Şiiri ilkokul öğretmenim olan Mehmet Aybar'dan ve Heceyi ve Bezini Vezin'i öğrendi. Daha Sonra 1974 yılında Aslan Mehmetçik, Kıbrıs'a Gidiyorum adlı plağını yaptı. Daha sonra Parasızlık ve çukulat gibi yutar Karacaoğlan plağını yaptı. 1983 te Kamil Nazik tarafından Aşık Mehmet Batur 1. , Aşık Mehmet Batur 2. Kitaplarım basıldı. Devlet Kültür Bakanlığı tarafından satın alındı. Kütüphanelere dağıtıldı. Bir çok dergide şiirleri yayınlandı. Bir çok antoloji kitaplarında yer aldı. 1985'te Konya Aşıklar Bayram'ında meydan atışması 1'ncisi olarak Altın Madalya'ya layık görüldü.