Şanlıurfalı asker hayatını kaybetti

Kırklareli'de görevli Piyade Sözleşmeli Er Şanlıurfa Abdulkadir Efe, yaklaşık 3 ay önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Efe, tedavisi için memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.
Yaklaşık 3 aydır Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Sözleşmeli Er Abdulkadir Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ailesi tarafından cenazesi hastane morgundan alınan Abdulkadir Efe, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Yalınlı Mahallesi'nde aile mezarlığına defnedildi. Efe'nin, cenaze törenine Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, İlçe Belediye Başkanı, Askerin yakınları ve sevenleri katıldı.