Şanlıurfalı çiftçilere müjde: Bakan Pakdemirli duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükbaş Damızlık Hayvan Alımı Desteği kapsamında 855 bin 200 lira, Hububat Baklagil Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği kapsamında 208 bin 766 lira, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında 330 bin 174 lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında 1 milyon 171 bin 570 lira, Dane Zeytin Fark Ödemesi Desteği kapsamında 18 bin 816 ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 11 milyon 261 bin 959 lira ile toplamda 13 milyon 846 bin 495 bin liralık destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını kaydetti.