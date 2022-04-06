Şanlıurfalı ’Dişi Ronaldo’ Milli Takım’a seçildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde da çocukken mahallede erkeklerle futbol oynayan ancak çevredeki insanlar "Sen kızsın futbol oynayamazsın" diyerek sürekli eleştirilen Şanlıurfa Spor Lisesi 10 sınıf öğrencisi olan Narin Yüksel, şimdilerde futbol ve hokeyde U15 yaş altı milli takımlarının başarısı için mücadele ediyor.

Suruç ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Narin Yüksel, küçük yaşta futbola ilgi duymaya başladı. Narin, öğretmenlerin ve babası Mehmet Faik Yüksel'in yönlendirmesiyle Şanlıurfa Gençlik spor Kadın Futbol Kulüp teknik direktörü Mustafa Abak ile tanıştı. Mustafa Abak'ın kendisini takıma alması üzerine futbolculuk hayaline ilk adımını Şanlıurfa Gençlik spor Kadın Futbol Kulübünde attı.

HAYALİM MİLLİ TAKIMDA TOP KOŞTURMAK

Burada Başarlı olan Narin Yüksel kısa sürede U15 yaş altı milli takım kadrosuna seçildi. Futbol da gösterdiği başarının ardından ilçede kurulan Suruç Hokey Spor Kulübüne de katılan Narin, bu spor dalında başarı göstererek aynı yaş grubundaki milli takıma davet edildi. Formasını giydiği hokey takımıyla U 16 Hokey Salon Türkiye Şampiyonası'nda 3'ncülük başarısını elde eden Narin Yüksel, "Küçükken Suruç'ta mahalle aralarında erkeklerle futbol oynamak istiyordum. Erkekler bana 'Sen kızsın futbol oynayamazsın' derdi. Ben yılmadım ve sürekli mahalle arasında erkeklerle futbol oynadım babam bana destek verirdi. Ama abim bana kızardı erkeklerle oynama diye . Ben kendi çabamla oynamaya devam ettim. Futbol çok güzel, eğlenceli bir oyun. Bu nedenle sadece erkekler futbol oynamamalı. 'Futbol kız işi değil' diyorlar ama kızlar erkeklerden daha iyi oynayabilir. 15 yaşındayım Şanlıurfa spor Lisesi'ne gidiyorum. Şanlıurfa gençlik spor kulübünde oynuyorum Mustafa Abak hocanın yanında başarılı oldum. Ailem Suruç ilçesinde oturuyor ben burada Yurtta kalıyorum 5 kardeşiz hedefim ve arzum iyi çalışarak A Milli takıma gitmek milli takım kampına gittim ama daha iyi yerlere gitmek en iyi futbolcu olmak istiyorum.

Milli takıma seçildim. Yakın bir zamanda kampa katılacağım. Allah kısmet ederse A Milli Takıma yükselip milli takımda kalıcı olmak istiyorum. Hayallerim bir bir gerçekleştirmek istiyorum. Milli formayla güzel başarılar elde etmek istiyorum iki farklı dalda spor yapıyorum. Düzenli çalıştığım için zorlanmıyorum. Herkes hayallerinin peşinde koşsun herkesi spora davet ediyorum, başta bana destek veren Aileme ve hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.



NARİN ÇOK KABİLİYETLİ BİR FUTBOLCU

Narin Yükseli'İn hocası, Mustafa Abak ise, "Şanlıurfa Gençlik Spor kadın futbol takımı teknik sorumlusuyum bugüne kadar yaklaşık 7 tane Milli takıma sporcu verdik. Şu anda da yeni bir kızımız Milli takım kampına çağrıldı, İnşallah o da orada kalıcı olacaktır Narin Yüksel 2007 doğumlu Şanlıurfa Lisesi öğrencisidir. Biz bunu erkek takımın içinde oynatarak Kız takımına kazandırdık ileride de A milli takıma kazandıracağımız kızlarından biri, bizim amacımız burada yeterince potansiyel olduğunu kız çocuklarında futbol oynayabileceğini özellikle muhafazakar aile kalmadığını artık ailelerin kızlarımıza yeterince destek verdiklerini bildiğimiz için buna destek olarak, Bizler de yardımcı olaraktan kızlarımıza bir vitrine çıkarız. Vitrinde de kızlarımızın önce ufakları açılıyor sonra Türk milli takımımıza faydalı birer bireyler yapmaya çalışıyoruz. Narin çok yetenekli bir futbolcu biz Narin'in Milli takımda başarlı olacağından eminiz" diye konuştu.

KIZIM FUTBOL OYNAMASIN AYIP DEDİLER

Narin Yüksel'in babası Mehmet Faik Yüksel; "Narin Küçükken Suruç'ta mahalle aralarında erkeklerle futbol oynardı, ben desteklerken abisi kızardı. Ama kendisi futbola çok meraklıdır sürekli erkeklerle maç yapardı, çevredekiler bu kızın futbolda ne işi var kızlar futbol oynamaz ayıptır dediler. Ben destek verdim. Şanlıurfa'daki kız takımına kayıt ettim. Haftada 2 gün Suruç'tan Şanlıurfa'ya Narin'i idmanlara getirdim. Çok şükür başarlı oldu ve milli takıma seçildi inşallah milli takıma başarılı olur" dedi.