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Giriş Tarihi: 20.2.2023 14:43 Son Güncelleme: 20.2.2023 15:11

Şanlıurfalı eski bürokrattan acı haber

Şanlıurfalı eski bürokrat Tahir Kalkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tahir Kalkan, entübe edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı eski bürokrattan acı haber

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığıyla mücadele eden Karaköprü Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve Bozova Belediyesi eski Kayyum'u Tahir Kalkan, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tahir Kalkan, entübe edildi. Uzun bir süredir entübe tedavisi gören Tahir Kalkan, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kalkan'ın cenazesi Yeni Asri Camiinde öğle namazına müteakiben kılınan namazın ardından Yeni Asri Aile Mezarlığına defin edildi

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Şanlıurfalı eski bürokrattan acı haber
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