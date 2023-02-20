Şanlıurfalı eski bürokrattan acı haber

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığıyla mücadele eden Karaköprü Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve Bozova Belediyesi eski Kayyum'u Tahir Kalkan, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tahir Kalkan, entübe edildi. Uzun bir süredir entübe tedavisi gören Tahir Kalkan, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kalkan'ın cenazesi Yeni Asri Camiinde öğle namazına müteakiben kılınan namazın ardından Yeni Asri Aile Mezarlığına defin edildi