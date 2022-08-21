Şanlıurfalı gazeteci gözyaşlarla toprağa verildi

Gaziantep-Nizip karayolunda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Gazeteci Muhammed Abdulkadir Esen'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Esen burada Yusuf Paşa camisinde kılınan öğle namazından sonra Bediüzzaman aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, ŞUTSO Başkanı Halil Peltek, gazetecinin ailesi, yakınları ve meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HAYATINI KAYBEDEN ŞANLIURFALI İHA MUHABİRİNİN PAYLAŞIMLARI YÜREK BURKTU

Kazada hayatını kaybeden Şanlıurfalı Gazeteci Muhammed Abdulkadir Esen'in sosyal medya hesabında yaptığı, "İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler", "Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Hepsi bu kadar" paylaşımları yürek burktu.

KAZAYA NEDEN OLAN OTOBÜS SABIKALI ÇIKTI

Kazaya neden olan ve daha önce başka bir firmada çalışan otobüs sabıkalı çıktı. Otobüsün 21 Aralık 2017'de Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Reşit Direkli Bulvarı üzerinde bir ambulansa çarptığı, 3'ü sağlık çalışanı, biri polis ve diğerleri hasta ve hasta yakını olmak üzere 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenildi.