Şanlıurfalı Gazeteci hayatını kaybetti

1 çocuk babası Şanlıurfalı Gazeteci Mehmet Çiçek, 4 gün önce kalp krizi geçirdi. Amasya'da tedavi gören Gazeteci Çiçek 4 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi ancak durumunun ciddiye gitmesi üzerine 4 gün önce Samsun 19 Mayıs Devlet Hastanesine uçak ambulans ile sevk edildi. Dün gece ise acı haber geldi. Çalışma arkadaşları tarafından sevilen, mesleğini hakkıyla yapan, genç gazeteci vefatı Şanlıurfa'da derin bir üzüntü yarattı. Gazeteci Mehmet çiçek yarın Şanlıurfa'da toprağa verilecek.