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Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:27 Son Güncelleme: 20.12.2024 12:29

Şanlıurfalı Gazeteci hayatını kaybetti

Şanlıurfalı Gazeteci Mehmet Çiçek,(42) yaşadığı Amasya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı Gazeteci hayatını kaybetti

1 çocuk babası Şanlıurfalı Gazeteci Mehmet Çiçek, 4 gün önce kalp krizi geçirdi. Amasya'da tedavi gören Gazeteci Çiçek 4 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi ancak durumunun ciddiye gitmesi üzerine 4 gün önce Samsun 19 Mayıs Devlet Hastanesine uçak ambulans ile sevk edildi. Dün gece ise acı haber geldi. Çalışma arkadaşları tarafından sevilen, mesleğini hakkıyla yapan, genç gazeteci vefatı Şanlıurfa'da derin bir üzüntü yarattı. Gazeteci Mehmet çiçek yarın Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

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Şanlıurfalı Gazeteci hayatını kaybetti
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