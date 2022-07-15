Şanlıurfalı Gazi 15 Temmuz gecesini anlattı

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'un Fatih ilçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci askerlerin açtığı ateşle kolundan, omuzundan ve bacağından yaralanan Gazi Ramazan Nerede, o gece yaşadıklarını anlattı.

Nerede, darbe girişimi haberini amcasından aldıktan sonra Saraçhane'ye gittiğini orada darbeci askerlerin ateş açması sonucu yaralandığını belirterek "Biz yaklaştıkça onlar bize sıkmaya başladılar ve ben kendi yanı başımda 3 kişinin şehit oluşuna şahit oldum ve 16-17'ye yakında gazi verdik bunlar benim gördüğüm daha sonra şiddetlenen darbeyle daha çok gazimiz oldu" dedi.

15 Temmuz darbe girişimini İstanbul'da yaşadığını ifade eden Şanlıurfalı 15 Temmuz Gazisi Ramazan Nerede: "15 Temmuz 2016 İstanbul'da saat 21:30 sıralarında teyzemlerden kendi evime gittim saat 22:00 yakındı amcamın feci bir şekilde kapıyı dövdüğünü duyduk ve o anda yaşadık, gördük bize hemen aşağı inmemizi ve bir darbenin gerçekleştiğini söyledi" dedi.

3 KUZEN VURULDUK

15 Temmuz gecesi Saraçhane'ye giderken yolda asker kılığına girmiş teröristlerin olduğunu söyleyen Ramazan Nerede: "Kuzenlerimle birlikte İstanbul Saraçhane'ye doğru yol aldığımızda asker kılığına girmiş teröristler duruyordu ve biz onlara defalarca slogan atmamıza rağmen asker kışlaya dönün, yaptığınız darbenin tehlikeli olduğunu söylememize rağmen hiçbir şekilde bizi dinlemediler 3 kuzen vurulduk bende kolum, omzum, bacağımdan vuruldum halen şarapnel parçaları bulunmakta. Bu bizim için büyük bir şeref ülkem içinde, devletim için, bayrağım için gazi oldum belki kolumda omuzumdan vuruldum ama benim kanımda bayrağa karıştı" ifadelerini kullandı.

ASKER KILIĞINA GİRMİŞ TERÖRİSTLER

Darbe gecesi 3 kişinin şehit olduğuna şahit olduğunu söyleyen Gazi Nerede: "Asker kılığına girmiş teröristler tankların önlerinde duruyorlardı ve bize sürekli geri çekilmemiz gerektiğini söylüyordu. Biz önce çok büyük bir gurup değildik 100-200 kişilik bir guruptuk bu 100-200 kişilik gurupta nenelerimiz vardı, amcalarımız vardı, gençlerimiz vardı, çocuksu kadınlar vardı ve biz orada defalarca yaptığınız züllümün yanlış olduğunu kışlanıza dönmeniz gerektiğini sürekli söylememize rağmen bizi sürekli verdikleri cevap geri çekilin, sıkarız, vururuz ve bizde en ön saflarda bulunuyorduk biz onlara doğru yaklaştıkça onlar silahı bizim kendi hakkımızı olduğu silahı bize doğrultular ve biz bunları hiçbir şekilde bize sıkamaz bunlar bizim askerlerimiz bunlar devletin askeri dememize rağmen sıktılar. Biz yaklaştıkça onlar bize sıkmaya başladılar ve ben kendi yanı başımda 3 kişinin şehit oluşuna şahit oldum ve 16-17'ye yakında gazi verdik bunlar benim gördüğüm daha sonra şiddetlenen darbeyle daha çok gazimiz oldu" diye konuştu.

251 ŞEHİT VERDİK BU ÜLKE İÇİN

Son olarak temennilerinin bir daha darbe yaşanmaması olduğunu söyleyen Ramazan Nerede: "Darbenin püskürtüldüğünü duyduğum da artık çok şükür demeye başladım bizim kanımızı bayrağa karışmasıdır milletimize bayrağımıza zeval gelmedi ama 251 şehit verdik bu ülke için, bu vatan için, bu devlet için rabim onlardan bir kez daha razı olsun ailelerine baş sağlığı diliyorum rabbim olanların ufkunu kaybetmiş gazilerimiz var rabbim onlara da bir an önce şifa versin. Rabbim 15 Temmuz hain darbesi tekrardan bize yaşatmamayı nasip etsin. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak uğruna ölen varsa vatandır diyorum" dedi.