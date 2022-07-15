Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfalı Gazi 15 Temmuz gecesini anlattı
Giriş Tarihi: 15.7.2022 10:27 Son Güncelleme: 15.7.2022 10:59

Şanlıurfalı Gazi 15 Temmuz gecesini anlattı

15 Temmuz 2016 yılında darbeci askerlerin ateş açması sonucu Gazi olan Şanlıurfalı Ramazan Nerede, yaşadığı o geceyi anlattı. Nerede, “Rabbim 15 Temmuz hain darbesini tekrardan bize yaşatmasın” dedi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı Gazi 15 Temmuz gecesini anlattı

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'un Fatih ilçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci askerlerin açtığı ateşle kolundan, omuzundan ve bacağından yaralanan Gazi Ramazan Nerede, o gece yaşadıklarını anlattı.

Nerede, darbe girişimi haberini amcasından aldıktan sonra Saraçhane'ye gittiğini orada darbeci askerlerin ateş açması sonucu yaralandığını belirterek "Biz yaklaştıkça onlar bize sıkmaya başladılar ve ben kendi yanı başımda 3 kişinin şehit oluşuna şahit oldum ve 16-17'ye yakında gazi verdik bunlar benim gördüğüm daha sonra şiddetlenen darbeyle daha çok gazimiz oldu" dedi.

15 Temmuz darbe girişimini İstanbul'da yaşadığını ifade eden Şanlıurfalı 15 Temmuz Gazisi Ramazan Nerede: "15 Temmuz 2016 İstanbul'da saat 21:30 sıralarında teyzemlerden kendi evime gittim saat 22:00 yakındı amcamın feci bir şekilde kapıyı dövdüğünü duyduk ve o anda yaşadık, gördük bize hemen aşağı inmemizi ve bir darbenin gerçekleştiğini söyledi" dedi.

3 KUZEN VURULDUK

15 Temmuz gecesi Saraçhane'ye giderken yolda asker kılığına girmiş teröristlerin olduğunu söyleyen Ramazan Nerede: "Kuzenlerimle birlikte İstanbul Saraçhane'ye doğru yol aldığımızda asker kılığına girmiş teröristler duruyordu ve biz onlara defalarca slogan atmamıza rağmen asker kışlaya dönün, yaptığınız darbenin tehlikeli olduğunu söylememize rağmen hiçbir şekilde bizi dinlemediler 3 kuzen vurulduk bende kolum, omzum, bacağımdan vuruldum halen şarapnel parçaları bulunmakta. Bu bizim için büyük bir şeref ülkem içinde, devletim için, bayrağım için gazi oldum belki kolumda omuzumdan vuruldum ama benim kanımda bayrağa karıştı" ifadelerini kullandı.

ASKER KILIĞINA GİRMİŞ TERÖRİSTLER

Darbe gecesi 3 kişinin şehit olduğuna şahit olduğunu söyleyen Gazi Nerede: "Asker kılığına girmiş teröristler tankların önlerinde duruyorlardı ve bize sürekli geri çekilmemiz gerektiğini söylüyordu. Biz önce çok büyük bir gurup değildik 100-200 kişilik bir guruptuk bu 100-200 kişilik gurupta nenelerimiz vardı, amcalarımız vardı, gençlerimiz vardı, çocuksu kadınlar vardı ve biz orada defalarca yaptığınız züllümün yanlış olduğunu kışlanıza dönmeniz gerektiğini sürekli söylememize rağmen bizi sürekli verdikleri cevap geri çekilin, sıkarız, vururuz ve bizde en ön saflarda bulunuyorduk biz onlara doğru yaklaştıkça onlar silahı bizim kendi hakkımızı olduğu silahı bize doğrultular ve biz bunları hiçbir şekilde bize sıkamaz bunlar bizim askerlerimiz bunlar devletin askeri dememize rağmen sıktılar. Biz yaklaştıkça onlar bize sıkmaya başladılar ve ben kendi yanı başımda 3 kişinin şehit oluşuna şahit oldum ve 16-17'ye yakında gazi verdik bunlar benim gördüğüm daha sonra şiddetlenen darbeyle daha çok gazimiz oldu" diye konuştu.

251 ŞEHİT VERDİK BU ÜLKE İÇİN

Son olarak temennilerinin bir daha darbe yaşanmaması olduğunu söyleyen Ramazan Nerede: "Darbenin püskürtüldüğünü duyduğum da artık çok şükür demeye başladım bizim kanımızı bayrağa karışmasıdır milletimize bayrağımıza zeval gelmedi ama 251 şehit verdik bu ülke için, bu vatan için, bu devlet için rabim onlardan bir kez daha razı olsun ailelerine baş sağlığı diliyorum rabbim olanların ufkunu kaybetmiş gazilerimiz var rabbim onlara da bir an önce şifa versin. Rabbim 15 Temmuz hain darbesi tekrardan bize yaşatmamayı nasip etsin. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak uğruna ölen varsa vatandır diyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU? | 15 Temmuz 2022 Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, sürekli olarak duruyor hatası nedir, ne zaman düzelir, düzeldi mi, giriş yapılıyor mu?
YKS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS ile TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları sorgulama ekranı
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, ne zaman ödenecek? Enflasyon farkı sonrası memur ve memur emeklisi maaş ödeme tarihleri 2022!
SON DAKİKA: CHP'li vekil sordu, Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayıyım! Şimdi gözler 6'lı masada...
Aile Destek Programı başvuru şartları ve tarihleri 2022: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, başvuruları nasıl yapılır?
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Sağlıkta güvenlik için yeni adımlar...
Son dakika: ABD'den skandal karar! F-16 satışında Yunanistan'a boyun eğdiler
15 TEMMUZ MESAJLARI: Türk bayraklı, dualı, anlamlı, duygulu kısa – uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri 2022
TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, şartlar neler? 2022 TOKİ başvuruları 24 il için geliyor!
BUGÜN 15 Temmuz’da kargolar açık mı, çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT 15 Temmuzda kargo dağıtım yapıyor mu, kapalı mı, tatil mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfalı Gazi 15 Temmuz gecesini anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA