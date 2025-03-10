Şanlıurfalı Muhammed Yasir için ambulans uçak havalandı

Şanlıurfa'da trafik kazası sonucu uzun süredir Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Muhammed Yasir Kıratoğlu'nun İstanbul'a nakli için ambulans uçak tahsis edildi. Kıratoğlu'nun tedavi masraflarını karşılamak amacıyla başlatılan yardım kampanyaları büyük yankı uyandırmış ve hayırseverlerden yoğun destek görmüştü. Tedavisinin devam edebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ devreye girerek Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçti. Yapılan girişimler sonucunda, Kıratoğlu'nun İstanbul'a nakli için ambulans uçak gönderildi.

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen nakil işlemiyle 20 yaşındaki Muhammed Yasir Kıratoğlu, kök hücre nakli tedavisine devam edebilmesi için İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, genç adamın sağlığına kavuşması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.