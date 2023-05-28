Şanlıurfalı muhtar sandık başında hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da seçim heyecanı yaşanırken acı bir haber geldi. Viranşehir İlçesine bağlı Kırsal yıldızlar Mahallesi Muhtarı Nihat Yıldız sandık başında kalp krizi geçirip hayatın kaybetti Nihat yıldız sandık başında kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Muhtarı Nihat Yıldız'ın cenazesi Yıldızlar mahallesine getirilerek burada toprağa verildi.

Muhtar Yıldız'ın hayatını kaybettiğini AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı sosyal medya hesabından duyurdu. Yazmacı hayatını kaybeden Yıldız için "Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Cevahir Asuman Yazmacı sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında; "Yıldız Mahallesi Muhtarımız Nihat Yıldız'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." İfadelerine yer verdi.