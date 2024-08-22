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Giriş Tarihi: 22.8.2024 16:14 Son Güncelleme: 22.8.2024 16:35

Şanlıurfalı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’dan Şanlıurfa gelirken Niğde- Aksaray karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki polis memuru Bilal Korkmaz memleketi Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'dan Şırnak'a tayini çıkan ve gece geç saatlerinde Şanlıurfa'ya doğru gelen polis memuru Bilal Korkmaz(36), Niğde- Aksaray karayolunda aracı ile seyir halindeyken önünde bulunan tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden polisi memuru Bilal Korkmaz Hz. Aişe Camisinde kılınan cenaze namazından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi.
Hz. Aile Camisinde kılınan cenaze namazına Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Doğan Yetim, ailesi sevenleri, polis arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şanlıurfalı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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