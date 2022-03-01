Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfalı Sultan, Türkiye’ye doğru yola çıktı
Giriş Tarihi: 1.3.2022 11:45 Son Güncelleme: 1.3.2022 12:01

Şanlıurfalı Sultan, Türkiye’ye doğru yola çıktı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı Sultan, Türkiye’ye doğru yola çıktı

Rus birliklerinin girdiği Harkov'da mahsur kalan korku dolu anlar yaşayan Şanlıurfalı tıp öğrencisi Sultan Dikeç, dün tren ile Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Şanlıurfa'dan Ukrayna'daki okumayan giden öğrenciler, Rusya'nın başlattığı savaşla zor günler yaşıyor. Türkiye'nin girişimiyle öğrenciler yurda dönmeye başladı.

Ukranya'nın Harkov şehrinde Tıp Okuyan Sultan Dikeç, Ukrayna'da çatışmaların en yoğun olduğu yerlerden Harkov'da canlı yayında konuştuğu sırada bulunduğu bina, büyük bir patlamanın etkisiyle sarsıldı. Korku dolu anlar yaşayan Dikeç, "Burada ne olacağı belli değil. Biz sürekli böyle seslerle irkiliyoruz ve yapılan tahliyeler belli bir noktadan yapılıyor" demişti.

Sultan Dikeç'in Babası Mustafa Dikeç ise "Kızım Ukranya'da tıp okuyor. Birkaç gündür Rusya'nın Ukranya'yı işgal etmesiyle büyük bir korku yaşadık, kızım birkaç gündür oradan kurtarılmayı bekliyordu, kurtarılmak için sesinin duyurdu. Dün Devletimizin tahsis ettiği tren ile yola çıktı. Birkaç gün içeresinde Şanlıurfa'da olur, İnşallah böyle bir korku daha yaşamayız" dedi.

Türk vatandaşları için tahsis edilen bir tren yola çıktı. 2-3 Gün içeresinde Şanlıurfa'ya gelmesi bekleniyor.

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Şanlıurfalı Sultan, Türkiye’ye doğru yola çıktı
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