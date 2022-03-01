Şanlıurfalı Sultan, Türkiye’ye doğru yola çıktı

Şanlıurfa'dan Ukrayna'daki okumayan giden öğrenciler, Rusya'nın başlattığı savaşla zor günler yaşıyor. Türkiye'nin girişimiyle öğrenciler yurda dönmeye başladı.

Ukranya'nın Harkov şehrinde Tıp Okuyan Sultan Dikeç, Ukrayna'da çatışmaların en yoğun olduğu yerlerden Harkov'da canlı yayında konuştuğu sırada bulunduğu bina, büyük bir patlamanın etkisiyle sarsıldı. Korku dolu anlar yaşayan Dikeç, "Burada ne olacağı belli değil. Biz sürekli böyle seslerle irkiliyoruz ve yapılan tahliyeler belli bir noktadan yapılıyor" demişti.

Sultan Dikeç'in Babası Mustafa Dikeç ise "Kızım Ukranya'da tıp okuyor. Birkaç gündür Rusya'nın Ukranya'yı işgal etmesiyle büyük bir korku yaşadık, kızım birkaç gündür oradan kurtarılmayı bekliyordu, kurtarılmak için sesinin duyurdu. Dün Devletimizin tahsis ettiği tren ile yola çıktı. Birkaç gün içeresinde Şanlıurfa'da olur, İnşallah böyle bir korku daha yaşamayız" dedi.

Türk vatandaşları için tahsis edilen bir tren yola çıktı. 2-3 Gün içeresinde Şanlıurfa'ya gelmesi bekleniyor.