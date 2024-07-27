Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in acı günü

İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu olan İsmail Tatlı, hayatını kaybetti. Bu beklenmedik ölüm haberi, Tatlıses ailesini derin bir yasa boğdu.

İsmail Tatlı, Şanlıurfa'da yaşıyordu ve bir dönem İbrahim Tatlıses'in Tatlıses Turizm firmasının başında bulunmuştu. İsmail Tatlı'nın vefatını ünlü sanatçının büyük oğlu Ahmet Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu. Ahmet Tatlıses, acı haberi şu sözlerle paylaştı: "Ailemizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun." Bu sözler, ailenin yaşadığı büyük acıyı gözler önüne serdi.

Tatlıses ailesi, sevdikleri bir bireyi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor İsmail Tatlı bugün Şanlıurfa'da defnedilecek.