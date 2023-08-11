Tatil facia ile son buldu: 3 ölü 1 kişi ağır yaralı

Gürcistan'ın Batum kentinde meydana gelen kazada, Murat K., Huriye K., Sezai Farisoğlu ve eşi Esra Farisoğlu tatil yapmak için Gürcistan'a gitti.

Burada tatil yapıp gezen evli çiftler araçları ile seyir halinde iken kaza geçirdi. Yaşanılan feci kaza sonucunda Murat K., Huriye K., Sezai Farisoğlu hayatını kaybetti. Eşi Esra Farisoğlu ağır yaralı olarak kurtuldu. Ölen kişilerin Şanlıurfa Nüfusuna kayıtlı oldukları ve Sezai Farisoğlu'nun Artvin İl Tarım Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptığı öğrenildi.