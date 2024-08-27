Şanlıurfa’da Fırat Nehri’ne giren genç boğuldu

Olay Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Baran Çopur (16) akşam saatlerinde serinlemek için fırat nehrine girdi. Baran Çopur, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşların Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve dalgıç polis ekipleri yönlendirildi.