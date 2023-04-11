Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlanıyor

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'ncü yıl dönümü ve 11 Nisan Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında İl protokolü tarafından çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Osmanbey Yeni Asri Mezarlıktaki Şanlıurfa Şehitliğinde düzenlenen programda, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Serdar Şeyhanlıoğlu, 20. Zırhlı Tugay komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Ramazan Tolon, STK temsilcileri, Parti İl Başkanalar ve il protokolü katıldı.

Şehitlikteki şeref defterini imzalayan Vali Ayhan, "11 Nisan, Şanlıurfa'mızın vatan aşkı uğruna sergilediği kararlılığın ve azmin tarihidir. Kahraman ecdadımızın 103 yıl önce canları pahasına verdiği mücadele sayesinde, bugün bu şanlı günü kutluyoruz" dedi. Çelenk sunma töreni, şehitler için edilen dualar ve kabirlere karanfillerin bırakılması ile sona erdi.