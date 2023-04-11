Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlanıyor
Giriş Tarihi: 11.4.2023 15:15 Son Güncelleme: 11.4.2023 15:30

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlanıyor

Şanlıurfa, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutluyor. Şanlı destanın 103. yılı nedeniyle Şehitlik Anıtı’na çelenk sunuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlanıyor

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'ncü yıl dönümü ve 11 Nisan Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında İl protokolü tarafından çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Osmanbey Yeni Asri Mezarlıktaki Şanlıurfa Şehitliğinde düzenlenen programda, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Serdar Şeyhanlıoğlu, 20. Zırhlı Tugay komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Ramazan Tolon, STK temsilcileri, Parti İl Başkanalar ve il protokolü katıldı.

Şehitlikteki şeref defterini imzalayan Vali Ayhan, "11 Nisan, Şanlıurfa'mızın vatan aşkı uğruna sergilediği kararlılığın ve azmin tarihidir. Kahraman ecdadımızın 103 yıl önce canları pahasına verdiği mücadele sayesinde, bugün bu şanlı günü kutluyoruz" dedi. Çelenk sunma töreni, şehitler için edilen dualar ve kabirlere karanfillerin bırakılması ile sona erdi.

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Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlanıyor
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