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Giriş Tarihi: 14.2.2022 10:26 Son Güncelleme: 14.2.2022 10:37

Şanlıurfa'nın kültür abidesi hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’nın kültür abidesi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın kültür abidesi Halil Binbaşıoğlu hayatını kaybetti. Binbaşıoğlu'nun elindeki Şanlıurfa'ya dair binlerce belgelik arşivi vefat etmeden önce bağışladığı bildirildi.

Hatay'ın Dörtyol' İlçesinde yaşayan ve bir dönem Şanlıurfa Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü görevinde de bulunan Halil Binbaşıoğlu, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bugüne kadar Şanlıurfa'ya dair eski ses kayıtları ve görüntüleri derleyerek geleceğe taşıyan Halili Binbaşıoğlu, kentin kültürüne büyük katkı sağlamıştı. Yaklaşık 40 yıl boyunca arşiv toplayan kültür abidesinin, vefatından önce arşivlerini Şanlıurfa Valiliği'ne bağış yaptığı öğrenildi. Dönemin Şanlıurfa valisi ve Belediye başkanı Celalettin Güvenç tarafından da plaketle ödüllendirilmişti

Acı haberi ile Şanlıurfa'yı yasa boğan Binbaşıoğlu için bugün Hatay'ın Dörtyol ilçesinde cenaze namazı kılınacak ve merhumun cenazesinin Balıkesir'in Altınoluk ilçesine defnedileceği belirtildi.

BAŞKAN BEYAZGÜL'DEN TAZİYE MESAJI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Halil Binbaşıoğlu için bir taziye mesajı yayımlayarak "Şanlıurfa'nın yaşayan bir kültür hazinesiydi. Çok kıymetli arşivi ve şehrimizin kültürü için yaptığı çalışmalar bize en büyük mirası. Bugün Halil Binbaşıoğlu'nun vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" diyerek duygularını dile getirdi.

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Şanlıurfa'nın kültür abidesi hayatını kaybetti
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