Şanlıurfa’nın mağaralar bölgesinde yangın

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Kızılkoyun mağaralarında gece saatlerinde meydana gelen yangında, Şanlıurfa Müze Kompleksi'nin karşı tarafında bulunan bir dönem kral mezarlarının da bulunduğu tarihi Kızılkoyun Nekropal Alanı'ndaki mağaralarda bilinmeyen bir nedenle birçok noktada yangın çıktı.

Mağaraların olduğu alanda kuru otların da tutuşmasıyla kısa sürede alanın büyük bölümüne yayılan alevler, metrelerce yükseğe çıktı. Çok uzak mesafeden de görülen alevler, tarihi alanın üzerinde bulunan evlere kadar alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de alevlerin başka taraflara yayılmasını engellemek için tedbir aldı.