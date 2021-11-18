Şanlıurfa’nın Vali Babası dur durak bilmiyor

Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve İl Müftüsü Ramazan Tolanile birlikte Seksenören Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hz. Musa Camisi'ni ibadete açan Vali Erin, ikindi namazından sonra cami avlusunda mahalle sakinleriyle sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi. "Caminin yapımında emeği geçen ve katkı sunan herkesten Allah razı olsun" diyen Vali Erin, caminin eksik ve ihtiyaçlarını tamamlamaya hazır olduklarını söyledi. Aynı yerde hizmet veren Kur'an kursunu da ziyaret eden Vali Erin, burada eğitim alan çocuklar ve gençlerle de bir araya geldi.



Seksenören Mahallesi'nden sonra Yardımcı Mahallesi'ne geçen Vali Erin, burada da vatandaşlar tarafından onarılan Cabir El Ensar Türbesi'ni ve camisini ziyaret etti. Camide vatandaşlarla buluşarak sohbet eden Vali Erin, halkın manevi değerlere sahip çıkmasının takdir edilecek bir davranış olduğunu ifade ederek, Yardımcı sakinlerine teşekkür etti. Kırsaldaki inceleme ve temaslarına Yardımcı Anaokulu ile devam eden Vali Erin, gezdiği okulun eksik ve ihtiyaçlarının giderilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne talimat verdi.