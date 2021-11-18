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Giriş Tarihi: 18.11.2021 19:43

Şanlıurfa'nın Vali Babası dur durak bilmiyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’nın Vali Babası dur durak bilmiyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyübiye ilçesine bağlı Seksenören ve Yardımcı kırsal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve İl Müftüsü Ramazan Tolanile birlikte Seksenören Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hz. Musa Camisi'ni ibadete açan Vali Erin, ikindi namazından sonra cami avlusunda mahalle sakinleriyle sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi. "Caminin yapımında emeği geçen ve katkı sunan herkesten Allah razı olsun" diyen Vali Erin, caminin eksik ve ihtiyaçlarını tamamlamaya hazır olduklarını söyledi. Aynı yerde hizmet veren Kur'an kursunu da ziyaret eden Vali Erin, burada eğitim alan çocuklar ve gençlerle de bir araya geldi.


Seksenören Mahallesi'nden sonra Yardımcı Mahallesi'ne geçen Vali Erin, burada da vatandaşlar tarafından onarılan Cabir El Ensar Türbesi'ni ve camisini ziyaret etti. Camide vatandaşlarla buluşarak sohbet eden Vali Erin, halkın manevi değerlere sahip çıkmasının takdir edilecek bir davranış olduğunu ifade ederek, Yardımcı sakinlerine teşekkür etti. Kırsaldaki inceleme ve temaslarına Yardımcı Anaokulu ile devam eden Vali Erin, gezdiği okulun eksik ve ihtiyaçlarının giderilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne talimat verdi.

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Şanlıurfa'nın Vali Babası dur durak bilmiyor
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