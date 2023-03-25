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Giriş Tarihi: 25.3.2023 20:18 Son Güncelleme: 25.3.2023 20:23

Şanlıurfaspor konvoyunda kaza

Erzincan deplasmanı sonrası şehre dönen Şanlıurfaspor konvoyu kaza yaptı. Futbolcu otobüsüne eşlik eden aracın tırla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfaspor konvoyunda kaza

Şanlıurfaspor konvoyu Erzincan deplasmanı sonrası Tunceli Pütürge yolunda yoğun kar yağışına takıldı. Araçların güçlükle ilerlediği yolda Şanlıurfaspor futbolcu otobüsüne eşlik eden aracın karşı yönden gelmekte olan tırla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta bulunan Kulüp Futbol Genel Koordinatörü Mehmet Giray Küçük, Kulüp Genel Müdürü Mehmet Emin Şeker ile Kulüp Müdürü Mustafa Müsri yaralandı. Yaralılardan Mehmet Giray Küçük ile Mehmet Emin Şeker hafif şekilde yaralanırken, Mustafa Müsri ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Futbolcuların ulaşımını sağlayan kulüp otobüsü ise Şanlıurfa'ya doğru seyrini sürdürdü.

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Şanlıurfaspor konvoyunda kaza
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