Şanlıurfa’ya 400 yeni doktor ataması yapıldı

Şanlıurfa'ya 64 uzman hekim ve 336 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 400 hekim atandı. Şanlıurfa'ya, başta kritik branş eksiklikleri olmak üzere, 64 uzman hekim ve 336 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 400 hekim atandı. Bu atamaların, Şanlıurfa'nın sağlık altyapısının güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlamaması bekleniyor. Sosyal medya hesabında doktor atamasını duyuran AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak, şu paylaşımı yaptı: "Sağlık Bakanlığı ile yürüttüğümüz yoğun temaslar ve girişimler sonucunda, Şanlıurfa'mıza, başta kritik branş eksiklikleri olmak üzere, 64 uzman hekim ve 336 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 400 hekim atanmıştır. Bu atamalar, ilimizin sağlık altyapısının güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlayacak, aynı zamanda vatandaşlarımızın tıbbi hizmetlere daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmasını temin edecektir. Bu süreçte bizlere destek veren, özellikle Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve ekibine şükranlarımı sunuyorum."