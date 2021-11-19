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Giriş Tarihi: 19.11.2021 13:57 Son Güncelleme: 19.11.2021 14:25

Şanlıurfa'ya modern gençlik merkezi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’ya modern gençlik merkezi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesinde yapımına başladığı gençlik merkezinde sona yaklaşıldı.Cephe ve iç mimarinin titizlikle düşünüldüğü ve tasarlandığı gençlik merkezinde bakım ve onarım çalışmaları büyük oranda tamamlanırken merkez tamamlandığında gençlerin yeni adresi olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün gençliğe, genç sporculara verdiği önem ve bu yönde yapılan çalışmalar üretilen projeler her alanda kendini gösterirken gençler Büyükşehir'in hizmete sunduğu merkezlerde sosyal hayatın içinde kendilerine daha fazla yer buluyor.

BAŞKAN BEYAZGÜL:"GENÇLERİMİZE İNANIYOR, ONLAR İÇİN YENİ TESİSLER HAZIRLIYORUZ"

Şanlıurfa'nın yeni yapılaşmayla birlikte giderek büyüyen ilçesi Karaköprü'de gençlik merkezini inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ilgili birim müdürleri ve daire başkanlarından çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Merkez içerisindeki her bir detayı titizlikle inceleyen Başkan Beyazgül çalışmaların bir an önce tamamlanması yönünde talimat verdi.

Başkan Beyazgül, gençlere müjdeyi yaptığı "Şanlıurfa'nın gençliğine ve dinamizmine yetişmek için yeni tesisler hazırlıyor, onlara inanıyoruz" mesajıyla iletti.Karaköprü, Esentepe Mahallesi'nde sona yaklaşılan 5 katlı Gençlik Merkezi içerisinde Atölye, Yatakhane, Konferans Salonu, E-spor Merkezi, Z-Stüdyo, İdari Odalar, Toplantı Odası, Mescit ve Misafirhane de bulunuyor.

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Şanlıurfa'ya modern gençlik merkezi
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