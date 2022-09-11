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Giriş Tarihi: 11.9.2022 11:53 Son Güncelleme: 11.9.2022 11:56

Şanlıurfa'ya üst düzey ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’ya üst düzey ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak için hava yoluyla Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı GAP Havalimanında Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan karşıladı.

Şanlıurfa Valiliği'nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Valimiz Salih Ayhan, bir dizi temaslarda bulunmak için bölgeye gelen İçişleri Bakan Yardımcılarımız Mehmet Ersoy İsmail Çataklı',Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş'ı ve Jandarma genel komutanımız. Orgeneral Arif Çetin'i GAP Havalimanı'nda karşıladı.

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Şanlıurfa'ya üst düzey ziyaret
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