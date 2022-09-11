Şanlıurfa’ya üst düzey ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak için hava yoluyla Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı GAP Havalimanında Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan karşıladı.

Şanlıurfa Valiliği'nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Valimiz Salih Ayhan, bir dizi temaslarda bulunmak için bölgeye gelen İçişleri Bakan Yardımcılarımız Mehmet Ersoy İsmail Çataklı',Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş'ı ve Jandarma genel komutanımız. Orgeneral Arif Çetin'i GAP Havalimanı'nda karşıladı.