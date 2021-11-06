Şans oyunları oynayan koca kusurlu bulundu

Trabzon'da bir kadın eşinin kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle evlilik birliğinin temelden sarsılması nedene dayalı boşanma ve ziynet alacağı davası açtı. Bunun üzerine Trabzon Aile Mahkemesi tarafından, taraflardan herhangi birine kusur yüklemeye yetecek olaylar olmadığı kanaati ile boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu belirtilerek, yoksulluk nafakası ve ziynet alacağı davası kabul edilirken nafaka ve tazminatlar reddedildi. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi'ne gönderilen dosyada yapılan incelemede ilk derece mahkemesinin kusur belirlemesinin doğru olmadığı belirtilerek, 'Kadının tarafların ayrılmalarına sebep olan ve erkeğin evde olmadığı esnada yaşanan olayda, kayın validesinin koluna çimdik attığı, erkeğin ise kendi annesinin kadının boğazından tutarak darp ettiği ve evden kovduğunu öğrenmesine rağmen sessiz kaldığı' böylece tarafların eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle davacı kadının kusur durumuna ilişkin istinaf itirazı kabul edildi.

YARGITAY ETKEĞİ KUSURLU BULDU

Temyiz üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gelen dosyada, erkeğin davacı kadına hakaret ettiği ve şans oyunları oynamak için bilgisayarda fazla vakit geçirerek birlik görevlerini ihmal ettiği bu haliyle erkeğin tam kusurlu ifade edildi. Bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan tarafların eşit kusurlu olduğu değerlendirmesinin doğru olmadığı aktarılan kararda kadının kusursuz olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Kararda, "Tazminat isteyen davacı kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların onun kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. O halde, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına maddi ve manevi tazminata karar vermek gerekir" denildi.