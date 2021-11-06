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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Şans oyunu oynayan koca kusurlu bulundu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Şans oyunu oynayan koca kusurlu bulundu
Trabzon'da bir kadın, eşinin kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle evlilik birliğinin temelden sarsılması iddiasıyla boşanma ve ziynet alacağı davası açtı. Trabzon Aile Mahkemesi boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunu belirterek, yoksulluk nafakasını ve ziynet alacağı davası kabul ederken, nafaka ve tazminat taleplerini reddetti. Dosya, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi'ne gitti. Daire, davacı kadının kusur durumuna ilişkin istinaf itirazını kabul etti. Temyiz üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne ulaşan dosyada, erkeğin davacı kadına hakaret ettiği ve şans oyunları oynamak için bilgisayarda fazla vakit geçirerek evlilik görevlerini ihmal ettiği, bu haliyle erkeğin tam kusurlu olduğu ifade edildi ve "Kadın yararına maddi ve manevi tazminata karar vermek gerekir" denildi.
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Şans oyunu oynayan koca kusurlu bulundu
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