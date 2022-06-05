Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (5 Mayıs)

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto için geri sayım sürüyor. Biletlerini alan şans oyunu severler, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişi bekliyor. Çekilişin hemen ardından Şans Topu kazanan numaralar belli yayınlanacak. Peki, Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! (5 MAYIS)
Şans Topu çekilişi gerçekleştirildikten hemen sonra kazanan numaralar haberimizde olacak.
İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.