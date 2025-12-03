Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları 3 Aralık 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online ile Şans Topu çekilişi
Giriş Tarihi: 3.12.2025 19:22

Şans Topu sonuçları 3 Aralık 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online ile Şans Topu çekilişi

Haftanın heyecanla beklenen çekilişlerinden biri olan Şans Topu çekilişi bu akşam yapılıyor! Büyük ikramiyesiyle şans oyunu severlerin gündeminde olan oyun, 3 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek çekilişle talihlilerini belirleyecek. Şans Topu sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye devretti mi? Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranına dair tüm detaylar ve çekiliş saati:

Şans Topu sonuçları 3 Aralık 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online ile Şans Topu çekilişi

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen ve haftada iki kez (Çarşamba ve Pazar) çekilen Şans Topu oyunu, heyecan dolu anlara sahne oluyor. 3 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yapılacak olan çekiliş, binlerce kişiye ikramiye dağıtmayı hedefliyor. Çekilişe saatler kala, şans oyunu tutkunları sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve özellikle devreden ikramiyenin miktarını merak ediyor. İşte 3 Aralık Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati bilgisi...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 3 ARALIK 2025

Milli Piyango Online Şans Topu 3 Aralık 2025 tarihli çarşamba çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, canlı çekiliş sonrası sorgulama yapabileceğiniz o ekran:

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte oyunun kuralları:

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları 3 Aralık 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online ile Şans Topu çekilişi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz