Şans Topu sonuçları 30 Kasım 2025 yayında! Milli Piyango Online Şans Topu çekilişi sorgulama

Şans Topu, her hafta olduğu gibi bu hafta da gerçekleşiyor. 30 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak olan çekilişin ardından, milyonlarca vatandaş gözlerini Şans Topu sonuçlarına çevirecek. Peki, çekiliş sonuçları açıklandı mı, bilet sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler ve çekiliş saati bilgisi...
Milli Piyango Online Şans Topu 30 Kasım 2025 tarihli pazar çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.
İşte, canlı çekiliş sonrası sorgulama yapabileceğiniz o ekran:
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!
Tek kolon ücreti 10 TL!
Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.