Şans Topu Sonuçları belli oldu! 7 Aralık 2025 Milli Piyango Online Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 8.12.2025 00:09

Şans Topu’nda büyük heyecan 7 Aralık 2025 çekilişiyle devam ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş öncesi büyük ikramiye tutarı 1.136.162 TL olarak açıklanırken, binlerce kişi kazandıran numaralara odaklandı. Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte Şans Topu sonuç sorgulama ekranı…

Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar için heyecan dorukta. 7 Aralık 2025 tarihli çekilişte büyük ikramiye 1.136.162 TL olarak açıklanırken, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonrası sonuçlar Milli Piyango İdaresi'nin resmi sistemi üzerinden ilan edilecek. İşte 7 Aralık 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

7 ARALIK 2025 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor.

İşte 7 Aralık 2025 Şans Topu çekilişi talihli rakamlar:

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

