Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 6.2.2022 22:16 Son Güncelleme: 6.2.2022 22:16

Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen ve şans oyunu severlere ilan edilen “MPİ Şans Topu sonuçları” bugün bir kez daha çekildi. Büyük ikramiye kazanmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek 6 Şubat Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen 6 Şubat Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

"Şans Topu sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen şanslı numaralarla duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar kazandıran numaralara erişerek büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyerek 6 Şubat Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

6 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango Online ile 6 Şubat Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 6 Şubat Şans Topu sonuçları: 31 - 20 - 27 - 3 - 19 + 11


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şu şekilde;

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

6 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
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