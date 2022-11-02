Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 2 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 2.11.2022 20:23 Son Güncelleme: 2.11.2022 20:23

Şans Topu Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 2 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenen “Şans Topu Sonuçları” bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak katılanlar şanslı numaralarla Şans Topu Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 2 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 2 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve tüm bilgiler.

Şans Topu Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 2 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Şans Topu sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında 2 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar devam ediyor.

SON DAKİKA ŞANS TOPU SONUÇLARI (2 KASIM)

Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün şanslı numaraları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Kasım Şans Topu sonuçları

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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