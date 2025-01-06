Santa Maria Kilise’ne silahlı saldırı davası başladı

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesine 28 Ocak 2024'te, Pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Tuncer Cihan (52) hayatını kaybetmişti. DEAŞ'lı teröristlerden Tacikistan uyruklu Amirjon Kholiqov ve Rusya uyruklu David Tanduev ile saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen ve 17 Eylül 2024'te tutuklanan Viskhan Soltamatıov'un da aralarında olduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanması başladı.

YARGILAMA BAŞLADI

Dava, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görüldü. Tutuklu sanıklar, duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Tutuksuz sanıklardan 4'ü ile sanıkların avukatları da duruşmaya katıldı.

AŞÇININ ESKİ EVİNİ KİRALAMIŞ

Tutuklu sanık Bılel Souıbguı, savunmasında Türkiye'ye yasal yollarla geldiğini, İngilizce öğretmenliği yaptığını, okuldan arta kalan zamanlarında ise restoranda kurye olarak çalıştığını belirtti. Herhangi bir terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savunan sanık Souıbguı, okuldan arta kalan zamanlarında kurye olarak çalıştığı restoranın aşçısı Mustafa isimli şahsın evini kiraladığını anlattı. Sanık, Mustafa olarak bildiği kişinin dosyada adı geçen Sobırı Rakhmatjon olduğunu öğrendiğini ifade ederek, şahsın evde kalan eşyalarını alması için sanıklardan akrabası olan Sobiri Rakhmajon'ı gönderdiğini, sanık ile tek irtibatının bu olduğunu, sanığı tanımadığını ve sanığı da telefonuna 'Mustafa'nın akrabası' olarak kaydettiğini savundu.

SALDIRGAN SUSMA HAKKINI KULLANMAK İSTEDİ

Kiliseye elinde silahla giren saldırganlardan biri olan tutuklu sanık David Tanduev'in savunması, avukatının mahkemede olmaması nedeniyle alınamadı. Tercüman eşliğinde söz alan Tanduev, mahkemeye güvenmediğini söyleyerek, "İfade vermeyeceğim. Avukat da istemiyorum. Bana çok eziyet ettiler. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. İsim söylemek istemiyorum" dedi. Sanığın bu sözlerinin ardından gülmesi üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulundu.

"BURAYA HAİN, KATİL OLMAYA GELMEDİM"

Diğer saldırgan tutuklu sanık Amirjon Kholiqov ise iddianamenin kötü hazırlandığını öne sürerek, "Türkiye'ye yaklaşık 6 yıl önce geldim. Buraya hain, katil olmaya gelmedim. Hiçbir zaman örgüte katılmadım. Bu suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum. Benim söylemediğim şeyleri iddianameye yazmışlar. Emniyet ifadelerini kabul etmiyorum" dedi. Sanık Kholiqov, Tanduev ile 5 yıl önce Ramazan ayında camide tanıştığını ve aynı evde yaşadıklarını söyledi. Sanık, "David ve birkaç arkadaşla aynı evde kaldık. David'e evden çıkmak istediğimi söyledim. Sonra biz David ile aynı eve çıkma kararı aldık. Olay günü 28 Ocak'ta biz ayrı ayrı kiralık ev arıyorduk. Ben bu zamana kadar dini bir eğitim almadım" dedi.

OLAY GÜNÜ KİRALIK EV BAKTIKLARINI SAVUNDU

Sanık David Tanduev ile 5 yıl önce Ramazan ayında camide tanıştığını ve aynı evde yaşadıklarını söyleyerek, "İstanbul'da kiralar çok yüksek. Biz birkaç kişi ev tuttuk. David ile de aynı evde kaldık. Hep ben çalışıyordum. Faturaları ben karşılıyordum. David'e evden çıkmak istediğimi söyledim. Sonra biz David ile aynı eve çıkma kararı aldık. Olay günü 28 Ocak'ta biz ayrı ayrı kiralık ev arıyorduk. Akşama yakın David ile görüştük, ikimiz de ev bulamadık. Biraz parkta oturduk. Sonra David korsan taksici bir arkadaşını aradı, bizi eve götürmesini istedi. Korsan taksiciye de ev aradığımızı ama bulamadığımızı söyledik. Biz David ile eve gittik. Sonra polis akşam mı geldi, ertesi gün sabah mı geldi tam hatırlamıyorum, bizi aldılar. Ben bu zamana kadar dini bir eğitim almadım" dedi.

KEŞİF YAPTIĞINI İNKAR ETTİ

Saldırı öncesi keşif yaptığı ve arabanın sahibi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Shamsullo Radzhabov, 2019 yılında Türkiye'ye yasal yollarla geldiğini ve daha önce de DEAŞ'tan gözaltına alındığını söyleyerek, cep telefonunda İstanbul'daki pek çok kilisenin konum ve fotoğraflarının bulunduğu iddiasını reddetti.

SİYASAL KİMLİĞİ YÜZÜNDEN KAÇMIŞ

Saldırıda kullanılan aracı, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Amirjon Kholiqov'a geçmesine aracılık ettiği öne sürülen tutuklu sanık Alisher Rakhimo, tamirci olduğunu ve olayla bir ilgisinin olmadığını savundu. Tacikistan Interpol birimi tarafından kırmızı bültenle aranan tutuklu sanık Farrukh Soliev, siyasi kimliği yüzünden kaçtığını, olayla ilgili bir bağlantısının olmadığını söyledi.