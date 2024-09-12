Şantaj yapan komşusunu vurdu

Bursa'da Ramazan Zıh (47), eşini taciz ettiğini öne sürdüğü Esat Çelik'i (47) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay, Nilüfer ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki zeytinlikte meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Zıh, eşi N.Z.'yi (40) taciz edip, uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığını iddia ettiği Esat Çelik ile zeytinlikte karşılaştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Zıh, oğluna ait ruhsatlı tüfek ile Esat Çelik'e 6 el ateş açtı. Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, Zıh jandarma ekiplerine teslim oldu. Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Çelik'in, 2019'dan beri eşini mesajla taciz ettiğini öne süren Zıh, "Bu kişi hakkında daha önce suç duyurusunda bulunduk. Tutuklanmadı. Kendisi, benzer mesajları tekrar gönderince onunla konuşmak istedim. Eşim hakkında ileri geri konuşuyordu. Eşime ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüleri, sosyal medyada paylaşacağını söyleyince çılgına döndüm" diye konuştu. Zıh, tutuklanarak cezaevine gönderildi.