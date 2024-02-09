Şantajcı suç örgütüne darbe

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'Organize Suç Örgütleri'nin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik olarak yapılan fiziki ve teknik çalışmalarda, bazı iş yeri sahiplerinin zorla yabancı uyruklu kadınları çalıştırdığı, ağlarına düşürdükleri iş insanlarını mekânlara getirerek bu kadınlarla eğlendirdikleri ve sonrasında iş insanlarının kartlarından zorla yüksek meblağlar tahsil ettikleri, yüksek meblağ ödemeyi kabul etmeyen şahısların gizlice çekilmiş fotoğraflarını yaymak sureti ile tehdit ve şantaj yapıp yüksek miktarlarda para istedikleri, mal varlıklarına (ev, araba, arsa, para, kartlar gibi) el koymaya çalıştıkları ve bu suçları organize bir şekilde işledikleri tespit etti.

Çalışmalarda, tespit edilen 33 müşteki bayanın temini, 11 şüpheli şahsın yakalanması ve suç örgütünün çökertilmesine yönelik olarak Özel Harekât ve drone destekli toplam 110 Polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutulanırken, 4 şüpheli ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nca serbest bırakılan yabancı uyruklu 1 müşteki bayan ve diğer müşteki 17 bayan deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edilerek, 1 yabancı uyruklu şüpheli Cuhuritet Savcılığı'nca serbest bırakıldı. Diğer 2 firari şüphelilerinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ettiği belirtildi.